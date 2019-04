Wegen en Verkeer voorziet tunnels van gps-signaal

Het Agentschap Wegen en Verkeer installeert tot eind april 320 bluetooth-beacons in zes tunnels in Vlaanderen. Die moeten zorgen dat de gps-signalen niet wegvallen. Het AWV doet hiervoor beroep op Waze.

De beacons worden geplaatst in de Craeybeckxtunnel, Kennedytunnel, Tijsmanstunnel, Beverentunnel (Antwerpen) en de Vierarmentunnel en de Leonardtunnel rond Brussel. Voor het plaatsen van deze beacons werkt Wegen en Verkeer samen met Waze, maar het is open technologie: alle gps-systemen zullen de kastjes kunnen gebruiken. Waze - sinds 2013 in handen van Google - verkoopt de beacons van Bluvision aan 25 euro per stuk. Per kilometer tunnel zijn er volgens Waze zo'n 25 beacons nodig. Waze zegt zelf niks te verdienen aan de beacons, maar heeft er uiteraard wél alle belang bij: gps-signalen in de tunnels verbeteren de kwaliteit van de Waze-verkeersdata. De tunnels zijn in de meeste gevallen nu nog 'blinde vlekken' in de data, wat accurate reistijden bemoeilijkt.

"De chauffeurs krijgen een betere dienstverlening: de gps zal niet meer uitvallen in de tunnels, de geactualiseerde reistijden in de app zullen correcter zijn en je zal sneller gewaarschuwd worden voor bijvoorbeeld files", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "De overheid krijgt dan weer een extra instrument om problemen op tijd te detecteren. De totale kostprijs is ongeveer 30.000 euro, hardware en werkuren. Per tunnel is dat goedkoper dan de plaatsing van één camera. Het systeem kan bovendien snel geïnstalleerd worden en vergt weinig onderhoud."