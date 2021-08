In de wereldwijde cryptomarkt gaat opnieuw meer dan 2 biljoen, oftewel 2000 miljard dollar, om. Volgens CoinGecko, dat de waarde van meer dan 8800 verschillende cryptomunten bijhoudt, zijn alle bitcoins, dogecoins en andere digitale valuta's momenteel weer goed voor circa 2020 miljard dollar.

Eerder dit jaar kwam de marktwaarde van cryptomunten ook al boven de 2 biljoen dollar. Maar later gingen de koersen van cryptomunten hard omlaag. Bij investeerders waren er onder meer zorgen over het strengere optreden van de Chinese overheid tegen de munten. Daarnaast zette ook Tesla-baas Elon Musk crypto's onder druk na vragen over het energieverbruik bij het minen ervan.

De laatste tijd zijn bekende munten als cardano, XRP en dogecoin aan een opmars bezig. Ook beweegt de bitcoin weer op een wat hoger niveau. Zondag was deze ruim 46.000 dollar waard en zaterdag ging de munt zelfs voorbij de 48.000 dollar naar het hoogste niveau sinds mei. Toch is de waarde van de munt nog ver verwijderd van de piek van medio april. Toen werd de bitcoin voor bijna 65.000 dollar verhandeld.

Lionel Messi

Bij het herstel van de cryptokoersen speelt mee dat steeds meer bedrijven en organisaties gebruikmaken of gebruik willen maken van digitale munten. Zo wil de Amerikaanse bioscoopketen AMC voor het einde van het jaar ook bitcoins gaan accepteren als betaalmiddel.

Onlangs werd bekend dat voetballer Lionel Messi bij het tekenen van zijn verbintenis bij Paris Saint-Germain een deel van zijn vergoeding betaald heeft gekregen in cryptomunten van de club. Eigenaren van de zogenoemde fan tokens hebben een stem in kleine beslissingen over hun club. De tokens kunnen net als andere cryptovaluta's worden verhandeld. Naast PSG hebben ook onder meer FC Barcelona, Juventus en Manchester City zulke digitale munten uitgebracht.

Eerder dit jaar kwam de marktwaarde van cryptomunten ook al boven de 2 biljoen dollar. Maar later gingen de koersen van cryptomunten hard omlaag. Bij investeerders waren er onder meer zorgen over het strengere optreden van de Chinese overheid tegen de munten. Daarnaast zette ook Tesla-baas Elon Musk crypto's onder druk na vragen over het energieverbruik bij het minen ervan.De laatste tijd zijn bekende munten als cardano, XRP en dogecoin aan een opmars bezig. Ook beweegt de bitcoin weer op een wat hoger niveau. Zondag was deze ruim 46.000 dollar waard en zaterdag ging de munt zelfs voorbij de 48.000 dollar naar het hoogste niveau sinds mei. Toch is de waarde van de munt nog ver verwijderd van de piek van medio april. Toen werd de bitcoin voor bijna 65.000 dollar verhandeld.Lionel MessiBij het herstel van de cryptokoersen speelt mee dat steeds meer bedrijven en organisaties gebruikmaken of gebruik willen maken van digitale munten. Zo wil de Amerikaanse bioscoopketen AMC voor het einde van het jaar ook bitcoins gaan accepteren als betaalmiddel.Onlangs werd bekend dat voetballer Lionel Messi bij het tekenen van zijn verbintenis bij Paris Saint-Germain een deel van zijn vergoeding betaald heeft gekregen in cryptomunten van de club. Eigenaren van de zogenoemde fan tokens hebben een stem in kleine beslissingen over hun club. De tokens kunnen net als andere cryptovaluta's worden verhandeld. Naast PSG hebben ook onder meer FC Barcelona, Juventus en Manchester City zulke digitale munten uitgebracht.