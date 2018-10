Wereldwijde cybersecurity-uitgaven blijven stijgen

De cijfers komen van analistenbureau IDC dat een vernieuwde versie van haar marktonderzoek uitbrengt. Dit jaar zal er zo'n 92,1 miljard dollar aan digitale securityoplossingen worden uitgegeven. Dat is zo'n zevenhonderd miljoen dollar meer dan wat het bedrijf een half jaar geleden inschatte.

Algemeen verwacht IDC dat het uitgavenpatroon naar 2022 zal vertragen, maar gemiddeld rekent het bedrijf op een groei van 9,9 procent per jaar of 45 procent meer tegen 2022. Al is die vertraging relatief: begin dit jaar sprak IDC over 120,7 miljard dollar tegen 2021, vandaag maakt het voorspellingen tot 2022 die oplopen tot 133,7 miljard dollar.

Het blijft voor alle duidelijkheid bij een voorspelling. Afhankelijk van markttrends of koerswisselingen kunnen die exacte bedragen dus nog alle kanten uit.

Het grootste luik gaat vandaag naar security-gerelateerde diensten (40,2 miljard dollar dit jaar). Daarbinnen zijn managed security services het grootste deel, al geeft IDC geen exacte verdelingen. Op de tweede plek komt securitysoftware (34,4 miljard dollar dit jaar) waarin endpoint security gevolgd door identity & access management software de grootste spelers zijn.

Net zoals begin dit jaar noemt IDC de banksector als grootste investeerder in security. Dit jaar geven zij 10,5 miljard dollar uit, tegen 2022 zal dat oplopen tot 16 miljard dollar.

Geografisch zullen die uitgaven voor 42,7 procent vanuit de VS gebeuren, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (6,6 procent), China (6,1 procent), Japan (5,5 procent) en Duitsland (5 procent).