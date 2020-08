Gebruikers van Gmail en G Suite-diensten als Meet, Docs en Drive melden al urenlang problemen. De storing heeft mogelijk te maken met de clouddiensten van de techgigant.

Het is voor een deel van de gebruikers van Gmail al een tijdje niet mogelijk om e-mails met bijlagen te versturen, ook bestanden uploaden naar Drive zou lastig zijn. Uit Google's eigen statusscherm moet blijken dat een deel van de communicatiediensten van het bedrijf problemen heeft sinds een uur of acht vanochtend. Onder meer Gmail, Drive, Docs, Groups, Chat, Meet en Voice zouden getroffen zijn. Het statusscherm voor cloud toont dan weer problemen met enkele infrastructuurelementen en met Google Cloud Storage zelf.

De panne bij de cloudinfrastructuur kan dus aan de basis liggen van die bij G Suite, al is het niet duidelijk wat er bij die cloud aan dehand is. Op moment van schrijven is de panne nog niet opgelost.

