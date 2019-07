Wereldwijd zal er dit jaar 0,6 procent meer worden uitgegeven aan IT dan in 2018. Dat is minder dan eerst gedacht. Volgend jaar liggen de uitgaven hoger.

Volgens analistenbureau Gartner wordt er dit jaar wereldwijd 3,74 biljoen dollar uitgegeven aan IT. Dat is 0,6 procent meer dan vorig jaar, maar minder dan de 1,1 procent toename die Gartner eerder voorspelde voor dit jaar.

Gartner benadrukt dat het om een vlakke groei gaat en niet om een daling, ondanks geruchten over een recessie, de Brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China met alle importheffingen die daarbij gepaard gaan. Ook zou er in elk land dat het opvolgt sprake zijn van groei. In Noord-Amerika zelfs 3,7 procent en in China 2,8 procent.

Per segment zien we wel een heel ander landschap. Enterprise software groeit dit jaar met 9 procent en IT services worden 3,8 procent groter. De uitgaven voor communicatiediensten, datacentersystemen en (vooral) toestellen nemen af.

. © Gartner

Gartner merkt op dat er meer systeeminfrastructuur naar de cloud zal gaan, waar dit voor 2018 vooral over software en busines process outsourcing ging. Voor de dalende verkoop van toestellen wijst de analist naar de dalende consumentenuitgaven. Zeker desktops, laptops en tablets gaan vandaag langer mee door cloudtoepassingen en vereisen minder krachtige (en dus duurdere) toestellen. Tegelijk is het een markt waar geen nieuwe kopers worden aangeboord, een nieuw toestel wordt dus pas gekocht ter vervanging of upgrade van een bestaand toestel.

Voor 2020 verwacht Gartner momenteel 3,88 biljoen dollar uitgaven, een stijging van 3,7 procent. Hier zullen alle marktsegmenten, inclusief toestellen, wel weer stijgen.