Het aantal zware ongevallen met heftrucks neemt toe, mede door de groei van de logistieke sector. Met een investering van 2 miljoen euro willen Van Moer Logistics en softwareontwikkelaar Rombit het probleem samen aanpakken.

Volgens de bedrijven is het systeem dat ze gaan uitrollen een 'wereldwijde primeur op deze schaal.' Meer dan 300 heftrucks op een dozijn locaties, zullen worden uitgerust met nieuwe technologie die de werkvloer veiliger maakt.

'De nieuwe oplossingen van eigen bodem combineren coaching met technologie', zegt Evert Bulcke van Rombit. De oplossing maakt onder meer gebruik van draagbare technologie die de veiligheid van werknemers garandeert.

De komende drie jaar worden de heftrucks bij Van Moer uitgerust met het Internet of Things (IoT), waarbij diverse apparaten vlot data uitwisselen met elkaar. Dat moet niet alleen ten goede komen aan de productiviteit, maar ook aan de veiligheid. De technologie analyseert het rijgedrag en geeft aan hoe de bestuurder beter kan rijden.

Daarnaast krijgen bestuurders en voetgangers een waarschuwing als een heftruck te dicht in de buurt komt. Een zogenaamd 'anker' op de heftruck registreert de parameters van het voertuig en slecht rijgedrag. Deze gegevens worden simultaan doorgestuurd naar een centraal platform, dat signalen kan uitsturen en alle data analyseert.

