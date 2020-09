De Belgische en Luxemburgse werknemers van ICT-bedrijf Getronics houden vrijdag een vakbondsactie aan de hoofdzetel in Machelen. Vakbondssecretaris Kris Vandenbossche (ACV) hekelt de manier waarop Getronics Belux en potentiële investeerder GSH hen behandelen.

'Belux wordt eerst van de activiteiten van Getronics Group afgescheiden, om ons daarna aan ons lot over te laten', klinkt het bij de vakbondssecretaris. Even een kleine achtergrond: in juli van dit jaar werden de activiteiten van Belux afgescheiden van de Getronics Group. Nadat de groep het faillissement had aangevraagd, kondigde GSH de overname aan, zonder Belux.

'Laten verkommeren'

'Als het vroeger minder goed ging, konden andere delen van de groep dat compenseren. Nu staan we er alleen voor', zegt Vandenbossche. Volgens de ACV-secretaris is het een strategie om Belux 'te laten verkommeren en in het faillissement te dwingen. Mocht Belux nog tot de groep behoren, zou dit onmogelijk zijn geweest.'

'GSH heeft het nog niet letterlijk gezegd, maar wil ons waarschijnlijk wel overnemen. Dat zien wij na alles wat er gebeurd is niet zitten', voegt Vandenbossche toe.

De vakbonden vragen aan de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen en het wetgevend kader rond de faillissementswet te herzien. 'We hopen dat het personeel van Getronics Belux het laatste slachtoffer is in het spel van kapitaal en kortetermijnwinstbejag.'

De actie zelf zal vrijdag duren van 9.00 uur tot 12.00 uur en wordt gesteund door het ABVV en de ACLVB. De vakbonden verwachten rond de vijftig mensen.

