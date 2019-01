Werknemers manifesteren tegen herstructureringsplannen bij Proximus

Proximus kondigde vorige donderdag aan dat 1.900 banen bedreigd zijn. Daarbij zijn volgens topvrouw Dominique Leroy naakte ontslagen niet uit te sluiten. Het herstructureringsplan voorziet ook in 1.250 aanwervingen. Na de aankondiging werd een stakingsaanzegging ingediend en riepen de vakbonden alle werknemers op om vandaag/dinsdag massaal naar de Proximus Towers af te zakken.

Meer dan 1.500 mensen zouden daar dinsdagochtend op ingegaan zijn. Dat zegt Stéphane Daussaint van CSC Transcom. Ben Coremans van ACV-Transcom bevestigt: "ik denk dat we zeker de 1.900 (manifestanten, nvdr) gehaald hebben", evenveel als het aantal banen dat Proximus wil schrappen

Rond 10.00 uur lijkt de manifestatie, die zonder incidenten verliep, min of meer afgelopen, al is een kleinere groep manifestanten nog steeds ter plaatse. Er was dinsdag eigenlijk ook een vergadering gepland met de directie, maar die meeting ging niet door. "We gaan het onderhoud boycotten", verklaarde Laurent Malengreau van CGSP Télécom. "Vandaag staken we en wordt er dus niet gewerkt. We gaan daarom niet naar de vergadering", vult Coremans aan. De vakbondsman toont zich erg tevreden met de opkomst. "De werknemers hebben begrepen dat er vandaag een signaal aan de directie moet worden gegeven worden", klonk het.

Donderdag komen vakbonden en directie van het telecombedrijf opnieuw samen voor een informatie- en consultatievergadering. "We hopen dan een idee te krijgen van hoe de directie het (de herstructureringsplannen, nvdr) ziet, want dat is vandaag niet duidelijk. De werknemers willen van de ongerustheid af", aldus nog Coreman.