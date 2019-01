'Werknemers van Ring konden meekijken met slimme deurbel'

Ring, een van oorsprong Oekraïens bedrijf, verkoopt deurbellen die je een notificatie geven op je smartphone als er iemand voor je deur staat, waarna je de bezoeker meteen kan toespreken. Ook in België is de Ring-deurbel te koop. Voor klanten die 2,5 euro per maand extra betalen houdt het bedrijf een half jaar lang alle beelden bij op haar servers, zodat je ze kan opvragen na bijvoorbeeld een inbraak.

In december rapporteerde techsite The Information al hoe medewerkers op het voormalig kantoor van Ring in Oekraïne toegang kregen tot de Amazon 3S-servers waarop die video's onversleuteld werden opgeslagen. The Intercept laat nu een bron aan het woord die stelt dat ontwikkelaars sinds 2016 iedere video konden bekijken die eender waar ter wereld was opgenomen met een Ring-camera. Ze zouden ook de mogelijkheid gehad hebben om beelden op te zoeken op basis van een e-mailadres en die met één klik te downloaden en te delen. De ingenieurs van het bedrijf gebruikten dat wel eens "om elkaar te plagen over wie ze mee naar huis namen na een romantische date", aldus de anonieme bron.

Gebrekkige AI

Dat werknemers van het bedrijf onbeperkt toegang kregen tot die beelden, heeft volgens The Intercept te maken met de patroonherkenning die nog niet op punt staat. De algoritmes slagen er niet goed in om mensen te herkennen, dus moeten medewerkers van het bedrijf video's bekijken en objecten benoemen, in de hoop dat de artificiële intelligentie dat taakje gaandeweg leert overnemen. De smart home-fabrikant plaatst nu nog steeds vacatures die werknemers vragen "in staat te zijn om bewegende objecten in een video correct te herkennen en te taggen" en "voorbereid te zijn op snelle veranderingen in taken, maar ook op lang monotoon werk", merkt The Intercept op.

Vorig jaar werd Ring voor ongeveer een miljard dollar overgenomen door Amazon. De privacyproblemen zouden zich vooral hebben voorgedaan in de periode van voor de overname. Volgens de bron van The Intercept was het onversleuteld opslaan van de video's toen een bewuste keuze van de topmensen van Ring, bij wie "het gevoel leefde dat encryptie het bedrijf minder waardevol zou maken".

Een woordvoerder van Ring wilde geen vragen van The Intercept beantwoorden over het gegevensverwerkingsbeleid van het bedrijf in het verleden. Het bedrijf gaf wel een statement door waarin het stelde "privacy en veiligheid van de persoonlijke informatie van haar klanten zeer serieus te nemen" Het bedrijf geeft toe nog steeds beelden te bekijken om haar diensten te verbeteren, maar dat het ofwel om publiek gedeelde video's gaat ofwel om video's van Ring-gebruikers die daarvoor hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven. De woordvoerder verklaart verder dat een strikt systeem de toegang tot gebruikersdata controleert, dat er een hoge ethische norm geldt voor werknemers en dat het bedrijf ieder misbruik zal sanctioneren.