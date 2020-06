Een uitgelekte video lijkt te bevestigen dat Google momenteel de laatste hand legt aan een Android TV-dongle; een Chromecast-achtig apparaatje dat elke televisie kan omtoveren tot een toestel met het Android TV-besturingssysteem. De beelden werden door een ontwikkelaar aangetroffen in een vroege versie van de firmware.

Renders uit de marketingvideo tonen een apparaatje dat wat groter is dan de huidige Chromecast en dat voor het eerst ook vergezeld gaat van een afstandsbediening. Het gadget luistert naar de naam Sabrina (al kan dat nog een werktitel zijn) en wordt afgebeeld in wit, zwart en zachtroze.

Streamingdiensten

Volgens website XDA Developers, dat het bestaan van Sabrina ontdekte, gaat het om een apparaatje dat elke televisie kan uitrusten met de functionaliteiten van het Android TV-platform. Denk aan keuze uit talloze apps, games en streamingdiensten als Google Films, Netflix en Spotify. Gebruikers hoeven het gadget enkel in te pluggen via een hdmi-aansluiting en te voorzien van stroom, wat bij de Chromecast gewoon kan via een USB-poort op de tv.

De bijgeleverde afstandsbediening zou beschikken over de basisnavigatiefuncties, volumeknoppen en mogelijk ook een microfoon voor spraakbediening via de Google Assistent. Daarnaast is het aannemelijk dat 'Sabrina' de voornaamste mogelijkheden overneemt van de Chromecast Ultra, zoals streamen in 4K-beeldkwaliteit. Wanneer het nieuwe apparaatje op de markt komt en wat de prijs zal zijn, is uiteraard nog niet bekend.

De afstandsbediening die bij de dongle geleverd zou worden. © XDA Developers

