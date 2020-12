WhatsApp zal na de jaarwisseling niet meer werken op een aantal oudere smartphones. Facebook, het moederbedrijf achter de populaire berichtenapp, heeft dat via een blogpost bekendgemaakt.

Elk jaar sneuvelen er wel een paar toestellen in de lijst met smartphones die WhatsApp nog ondersteunt. Het goede nieuws: meestal zijn het behoorlijk oude beestjes. Dit jaar is dat niet anders. iPhone-gebruikers moeten bijvoorbeeld pas beginnen panikeren als hun telefoon geen iOS 9 meer kan draaien (we zijn intussen bij versie 14 van Apples besturingssysteem aanbeland). Meer concreet gaat het dan om de iPhone 4 uit 2010 en oudere modellen. Vanaf de iPhone 4s is er nog geen man overboord.

Gebruik je een Android-toestel, dan moet dat minstens versie 4.0.3 van Googles besturingssysteem ondersteunen. Of Android Ice Cream Sandwich, voor de fijnproevers, uit december 2011. Enkele (destijds) populaire smartphones waarop je WhatsApp niet meer aan de praat zal krijgen, zijn de Samsung Galaxy S II, LG Optimus Black, Motorola Droid RAZR en HTC Desire.

