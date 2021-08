Geheugenfabrikanten Western Digital en Kioxia willen hun krachten bundelen en fuseren. Dit meldt The Wall Street Journal (WSJ) op basis van eigen bronnen.

De gesprekken die de partijen hierover voeren zouden zich volgens de bronnen van de krant al in een vergevorderd stadium bevinden. Midden september zou de deal rond kunnen zijn. Western Digital zou ruim 20 miljard dollar over hebben om Kioxia in te lijven.

Kioxia klinkt misschien minder bekend in de oren, maar was tot 2019 actief onder de naam Toshiba Memory. Western Digital en Kioxia werken al decennialang samen op het gebied van geheugenchips, onder meer via een joint venture. Of het tot een volledig samengaan komt, is volgens WSJ nog niet helemaal zeker. Zo zou Kioxia ook andere opties overwegen, waaronder een beursgang en overname door een andere partij. Als de fusie toch rond geraakt, zou het gecombineerde bedrijf onder leiding komen van David Goeckeler, de huidige CEO van Western Digital.

Kioxia maakt voornamelijk nand-flashgeheugenchips die gebruikt worden in smartphones, servers en heel wat andere toestellen. Eerder werd ook de Amerikaanse chipbakker Micron genoemd als een mogelijke overnemer voor het Japanse Kioxia, maar die liefde zou volgens WSJ ondertussen bekoeld zijn.

Western Digital wordt gewaardeerd op zo'n 19 miljard dollar. Het aandeel sprong na het bericht van WSJ 7 procent hoger. Ook Toshiba - voor 40% eigenaar van Kioxia - veerde licht op. En opmerkelijk: ook de koers van het Micron-aandeel ging de hoogte in.

De gesprekken die de partijen hierover voeren zouden zich volgens de bronnen van de krant al in een vergevorderd stadium bevinden. Midden september zou de deal rond kunnen zijn. Western Digital zou ruim 20 miljard dollar over hebben om Kioxia in te lijven.Kioxia klinkt misschien minder bekend in de oren, maar was tot 2019 actief onder de naam Toshiba Memory. Western Digital en Kioxia werken al decennialang samen op het gebied van geheugenchips, onder meer via een joint venture. Of het tot een volledig samengaan komt, is volgens WSJ nog niet helemaal zeker. Zo zou Kioxia ook andere opties overwegen, waaronder een beursgang en overname door een andere partij. Als de fusie toch rond geraakt, zou het gecombineerde bedrijf onder leiding komen van David Goeckeler, de huidige CEO van Western Digital.Kioxia maakt voornamelijk nand-flashgeheugenchips die gebruikt worden in smartphones, servers en heel wat andere toestellen. Eerder werd ook de Amerikaanse chipbakker Micron genoemd als een mogelijke overnemer voor het Japanse Kioxia, maar die liefde zou volgens WSJ ondertussen bekoeld zijn.Western Digital wordt gewaardeerd op zo'n 19 miljard dollar. Het aandeel sprong na het bericht van WSJ 7 procent hoger. Ook Toshiba - voor 40% eigenaar van Kioxia - veerde licht op. En opmerkelijk: ook de koers van het Micron-aandeel ging de hoogte in.