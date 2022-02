IT-bedrijf Westpole Benelux, gespecialiseerd in digitale transformatie, heeft Dirk De Boeck aangetrokken als director Managed Services. Hij zal deel uitmaken van het directiecomité en rechtstreeks rapporteren aan general manager Bart Donné.

De Boeck (54) staat voor de uitdaging om de omzet in Managed Services in de komende drie jaar te verdubbelen. 'Daarvoor zal hij zicht richten op nieuwe, innovatieve markten en het aanbod creëren dat zij nodig hebben voor hun evolutie', klinkt het bij de leverancier van IT-diensten en -oplossingen.

De Boeck heeft meer dan 25 jaar ervaring in IT-management. In zijn carrière was hij onder meer actief als Senior Manager Digital Projects bij Colruyt Group, waar hij instond voor het end-to-end management van grote IT-projecten. Daarvoor was hij Managing Partner van een start-up binnen de Cronos Groep, vervulde hij managementrollen bij ICT-serviceprovider Damovo en was hij EMEA Expert Defense and Government bij HP. Gedurende drie jaar werkte De Boeck als Head of ICT Innovation bij bpost, en tussen 2007 en 2011 was hij Belux Sales Director bij British Telecom.

In zijn nieuwe rol wordt Dirk De Boeck verantwoordelijk voor het portfolio van managed services-oplossingen, het rekruteringsproces van nieuwe teamleden, pre-sales en sales. Westpole Benelux maakt deel uit van de bedrijvengroep Westpole die op zijn beurt eigendom is van de Livia Group, met bijna zeshonderd medewerkers en negen kantoren in Italië, België, Luxemburg en Frankrijk.

