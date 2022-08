IT-dienstenleverancier Westpole heeft zijn datacenteractiviteiten in Woluwe verhuisd naar Unix-Solutions, een tier III datacenter in Zaventem. Op drie dagen tijd werd alle infrastructuur succesvol gemigreerd', zegt Dirk De Boeck, director managed services.

Westpole heeft een 'three datacenter setup' met full fiber ring. Dat verzekert een dubbele failover: als er problemen opduiken in één datacenter, is er steeds een automatische back-up via de andere twee locaties. Medio 2021 besloot het bedrijf een van de drie locaties waarop het aanwezig was, te vervangen. Uiteindelijk viel de keuze op het datacenter van Unix-Solutions in Zaventem, dat over de nodige certificaten beschikt.

Private room

'Qua projectplanning werd gekozen voor een snelle migratie, om maximale bescherming te bieden aan de data van onze klanten', aldus De Boeck. 'Van het afkoppelen op vrijdagochtend tot de reboot op maandagochtend werd er de klok rond gewerkt om alles zo snel mogelijk draaiende te krijgen.'

Westpole beschikt bij Unix-Solutions over een 'private room'. Dit betekent dat het bedrijf vrij is om de infrastructuur uit te breiden en bijvoorbeeld servers of netwerkapparatuur te vervangen of bij te plaatsen, zonder dat daarvoor bijkomende goedkeuring nodig is van de datacenteroperator.

