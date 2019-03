Wetenschappers werken aan genderneutrale stemassistent

Q moet 's werelds eerste genderneutrale stemassistent worden. De stemassistent werkt als een Siri of Alexa, maar heeft een stem met een meer neutrale toon, in audiotermen tussen 145 Hz en 175 Hz. Bedoeling van de asisstent is om vooroordelen over gender tegen te gaan, waarbij bijvoorbeeld vrouwen in een secretaresserol worden gestopt. De stem lijkt ook te passen in een breder draagvlak voor transgenders en niet-binaire mensen, die zich niet exclusief als mannelijk of vrouwelijk zien.

Bij het bouwen van een stemassistent baseren techbedrijven zich meestal op studies waaruit blijkt dat, kort door de bocht, mensen zich comfortabeler voelen bij een mannenstem als er bevelen worden gegeven, en bij een vrouwenstem als er geholpen moet worden. De vrees leeft dat ze daardoor die vooroordelen alleen maar bestendigen. En dus is er nu een neutrale stem.

Het project zit nog in een vroege fase, in eerste instantie wordt gewerkt aan het geluidsonderzoek.