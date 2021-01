Bestandenverstuurdienst WeTransfer zou in gesprek zijn met banken over een beursgang. Dat meldt de Britse nieuwszender Sky News. Waarschijnlijk wil het bedrijf een notering aan de beurs in Amsterdam.

WeTransfer, dat zich specialiseert in het delen van grote bestanden online, heeft naar verluidt geprofiteerd van het vele thuiswerken door de coronacrisis. Het Nederlandse bedrijf, dat ook een onlinepresentatie-app heeft, liet al in 2018 weten binnen enkele jaren naar de beurs te willen. Topman Gordon Willoughby gaf toen aan beleggers van het eerste uur de kans te willen geven hun belang te verzilveren.

Daarnaast wil WeTransfer met andere diensten voor de creatieve sector blijven groeien. Ten slotte moet WeTransfer ook groter worden in de Verenigde Staten, aangezien dat land 's werelds grootste markt voor onlineadvertenties is, zei Willoughby destijds.

Winstgevend

WeTransfer werd in 2009 opgericht door Bas Beerens, Rinke Visser en blogger Nalden. In 2015 nam investeerder Highland Europe een minderheidsbelang voor 25 miljoen dollar, destijds zo'n 22 miljoen euro. In 2019 verkocht het voor nog eens 35 miljoen euro aan aandelen. WeTransfer is naar eigen zeggen al sinds 2013 winstgevend.

WeTransfer was niet direct beschikbaar voor commentaar.

WeTransfer, dat zich specialiseert in het delen van grote bestanden online, heeft naar verluidt geprofiteerd van het vele thuiswerken door de coronacrisis. Het Nederlandse bedrijf, dat ook een onlinepresentatie-app heeft, liet al in 2018 weten binnen enkele jaren naar de beurs te willen. Topman Gordon Willoughby gaf toen aan beleggers van het eerste uur de kans te willen geven hun belang te verzilveren.Daarnaast wil WeTransfer met andere diensten voor de creatieve sector blijven groeien. Ten slotte moet WeTransfer ook groter worden in de Verenigde Staten, aangezien dat land 's werelds grootste markt voor onlineadvertenties is, zei Willoughby destijds.WinstgevendWeTransfer werd in 2009 opgericht door Bas Beerens, Rinke Visser en blogger Nalden. In 2015 nam investeerder Highland Europe een minderheidsbelang voor 25 miljoen dollar, destijds zo'n 22 miljoen euro. In 2019 verkocht het voor nog eens 35 miljoen euro aan aandelen. WeTransfer is naar eigen zeggen al sinds 2013 winstgevend.WeTransfer was niet direct beschikbaar voor commentaar.