Els Bellens is redactrice bij Data News.

WeRock, het moederbedrijf van digitale verzendingsdienst WeTransfer, gaat een beursnotering aanvragen op Euronext Amsterdam. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

WeTransfer biedt een ecosysteem van creatieve productiviteitstools aan, maar is voornamelijk bekend om zijn digitale verzendingsdienst, voornamelijk gebruikt om grote bestanden door te sturen. Naar verluidt wil het bedrijf ongeveer 160 miljoen euro ophalen. Een datum voor de IPO is nog niet bekendgemaakt.

WeTransfer heeft maandelijk 87 miljoen gebruikers en voorziet zo'n 100 miljoen euro aan verkoop voor het voorbije jaar, zo schrijft het bedrijf. 'Onze suite van creatieve productiviteitstools is speciaal ontworpen om creatieve professionals bij hun werk te inspireren, en hen content te laten bedenken, delen en af te leveren, waardoor samenwerking, co-creatie en klantbeheer tijdens het creatieve proces mogelijk wordt', aldus WeTransfer.

