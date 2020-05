Het Amsterdamse techbedrijf WeTransfer heeft een Webby Award gewonnen, een 'Oscar van het internet'. Zijn dienst Paste, waarmee collega's samen een presentatie kunnen opzetten, werd uitgeroepen tot beste webdienst in de wereld.

Het Amsterdamse techbedrijf WeTransfer, opgericht in 2009, is voornamelijk bekend als gratis dienst om online grote bestanden uit te wisselen.

Doorbraak van het jaar

De app Houseparty werd uitgeroepen tot doorbraak van het jaar. Gebruikers kunnen met elkaar beeldbellen en spelletjes spelen in de app, en zo tijdens de lockdowns virtueel samen zijn.

Beroemdheden als zangeres Miley Cyrus en actrice Kristen Bell kregen speciale Webbies voor de manier waarop ze sociale media gebruiken om anderen door de coronacrisis te helpen. De 17-jarige Amerikaanse scholier Avi Schiffmann is uitgeroepen tot persoon van het jaar. Al in december, toen het coronavirus enkel nog woedde in Wuhan, begon hij de site ncov2019.live om de uitbraak te volgen.

Het Amsterdamse techbedrijf WeTransfer, opgericht in 2009, is voornamelijk bekend als gratis dienst om online grote bestanden uit te wisselen.De app Houseparty werd uitgeroepen tot doorbraak van het jaar. Gebruikers kunnen met elkaar beeldbellen en spelletjes spelen in de app, en zo tijdens de lockdowns virtueel samen zijn.Beroemdheden als zangeres Miley Cyrus en actrice Kristen Bell kregen speciale Webbies voor de manier waarop ze sociale media gebruiken om anderen door de coronacrisis te helpen. De 17-jarige Amerikaanse scholier Avi Schiffmann is uitgeroepen tot persoon van het jaar. Al in december, toen het coronavirus enkel nog woedde in Wuhan, begon hij de site ncov2019.live om de uitbraak te volgen.