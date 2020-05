De Gegevensbeschermings­autoriteit heeft het wetsvoorstel dat het juridische kader schept voor de contact tracing met de grond gelijkgemaakt.

Dat blijkt uit een nota van de privacy­waakhond die de kranten L'Echo en De Tijd konden inkijken.

Het parlement houdt vandaag een hoorzitting over het voorstel van het kabinet van minister Philippe De Backer (Open VLD), bevoegd voor de corona­taskforce. 'Als de tekst goedgekeurd wordt, overtreedt België de Europese wetgeving', waarschuwt de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De waakhond valt onder meer over de verplichting voor artsen om de gegevens van coronapatiënten te communiceren, wat een schending van het medisch beroepsgeheim vormt. Naast de klassieke data worden ook gegevens ingezameld die ver van het oorspronkelijke doel lijken af te liggen, zoals het RIZIV-nummer van de artsen en het rijksregisternummer. De centralisatie van data door Sciensano vormt het grootste pijnpunt.

'Als de wet wordt aangenomen gaat dat, wegens gebrek aan motivering, in tegen GDPR (de wetgeving op gegevensbescherming, red.)', zo luidt de kritiek.

