Parlementsleden van cdH leggen een voorstel op tafel om meer transparantie te verplichten rond de algoritmes die de overheid gebruikt.

Het gaat om voorstel tot een wijziging van de wet rond openbaarheid van bestuur van 11 april 1994. Daarbij zou de overheid verplicht worden om de belangrijkste algoritmische regels online bekend te maken, specifiek wanneer die worden gebruikt voor individuele beslissingen.

Het voorstel is afkomstig van cdH-parlementsleden Vanessa Matz, Maxime Prévot, Georges Dallemagne en Catherine Fonck. In de tekst nuanceren de indieners dat er veel voordelen zijn aan het gebruik van AI, maar dat er dan wel voldoende transparantie moet zijn, ook om het vertrouwen in dergelijke systemen te behouden.

Als er administratieve documenten worden verschaft met individuele beslissingen deels of volledig op basis van algoritmes, dan kan de burger ook vragen op basis van welke kenmerken die beslissingen zijn genomen en moeten die ook begrijpelijk worden uitgelegd.

