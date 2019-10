Van de papieren megabeurswaarde van WeWork vóór het ingetrokken beursdebuut van de aanbieder van kantoorwerkruimtes is nog maar een fractie over.

Analisten rekenden bij de beursgang op een waardering van zo'n 47 miljard dollar. Een plan dat moet voorkomen dat het bedrijf omvalt na de rampzalig verlopen poging naar de beurs te gaan waardeert WeWork nu op hooguit 8 miljard dollar.

Investeerder van het eerste uur SoftBank is volgens mediaberichten dicht bij een plan om de schulden ter waarde van 5 miljard dollar te financieren. Daarnaast wordt ook gesproken over het kopen van een groter belang in WeWork, waarmee het Japanse concern grootaandeelhouder zou worden. WeWork wil niet reageren. Het bestuur van WeWork komt naar verluidt dinsdag bijeen om te praten over de opties.

Naast het voorstel van SoftBank zou ook de Amerikaanse bank JPMorgan Chase aan een voorstel werken. Tot enkele maanden geleden stond de onderneming te boek als een groeibriljant. Toen het bedrijf een beursgang najoeg kwamen investeerders er achter dat het bedrijf geen duidelijk pad richting winstgevendheid had. Ook raakte topman Adam Neumann in opspraak omdat hij onder meer zijn familie belangrijke posities gaf en met een eigen bedrijf vastgoed kocht dat hij daarna aan WeWork doorverkocht.