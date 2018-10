WeWork opent volgend jaar eerste Belgische kantoorruimte

Handelstraat 31 in Brussel: dat wordt volgend jaar de eerste locatie van WeWork in ons land. Het in 2010 opgerichte bedrijf - met hoofdzetel in New York - biedt co-working kantoorruimten aan voor wat het de WeWork community noemt. Leden krijgen er ook toegang tot internet, en kunnen kiezen uit verschillende formules: hot-desking, kiezen voor een open bureau of net een privé-kantoor voor grotere teams die niet teveel lawaai op de werkvloer willen. Op de eerste locatie in Brussel - naast het metrostation Troon - zal plaats zijn voor 1.000 WeWork-leden.

WeWork is momenteel al in 74 steden verspreid over 23 landen actief. In totaal telt WeWork 268.000 leden waarvan ruim 60.000 leden in Europa met locaties in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Nederland, Frankrijk en Spanje. WeWork moet het voor een groot stuk hebben van start-ups en jonge bedrijven die een inspirerende omgeving zoeken, maar toch bestaat bijna een derde van de leden uit grote ondernemingen

Dat WeWork nu ook in ons land landt, heeft alles te maken met Brussel als thuisbasis van de Europese instellingen en internationale ondernemingen. "Maar ook met de levendige ICT-, financiële en creatieve scene die de ongelooflijke innovatiekracht van de stad laat zien en de centrale rol die ze vervult in Europa", aldus Wybo Wijnbergen, algemeen directeur van WeWork Noord-Europa.