WhatsApp blijft niet vrij van advertenties

Facebook kocht WhatsApp in 2014 voor 19 miljard dollar. Sindsdien zoekt het bedrijf naar manieren om munt te slaan uit de populaire app. Eén manier is door betalende diensten aan te bieden om bedrijven gemakkelijker te laten communiceren met hun klanten. In ons land zijn KBC en Engie Electrabel daarvoor een proefproject gestart met WhatsApp.

Nu zegt Chris Daniels dat het plaatsen van advertenties de primaire manier gaat worden om geld te verdienen aan de app. Daniels volgde in mei mede-oprichter Jan Koum op als vicepresident van WhatsApp. Op zijn bureau had Koum steeds een post-it met de herinnering 'No Ads! No Games! No Gimmicks!' hangen. Die had hij gekregen van Brian Acton, de man waarmee hij samen WhatsApp heeft opgericht. De twee bleven altijd fel tegen reclame. Om die reden had Acton Facebook vorig jaar al de rug toegekeerd. Nu zowel Acton als Koum weg zijn bij Facebook, ligt de weg vrij voor het bedrijf om advertenties in te voeren.

Gepersonaliseerde reclame?

De reclame zal verschijnen in de WhatsApp Status, de vorig jaar ingevoerde kopie van de Stories van Instagram en Snapchat. Gebruikers kunnen er teksten, foto's en filmpjes op hun profiel zetten die na 24 uur verdwijnen.

Facebook kan geen gepersonaliseerde reclame aanbieden op basis van de inhoud van WhatsApp-berichten. In tegenstelling tot Messenger-berichten, worden die namelijk versleuteld door end-to-end-encryptie. Daarom wil het bedrijf maar al te graag uw metadata op WhatsApp koppelen aan uw Facebook-account. Europa heeft Facebook voor het delen van die data in het verleden al op de vingers getikt. Onder de GDPR zou het enkel toegestaan zijn onder welbepaalde voorwaarden.