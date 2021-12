WhatsApp geeft gebruikers sinds deze week meer inspraak over hoe lang bepaalde berichten blijven bestaan.

De chatdienst van Meta introduceerde vorig jaar al de mogelijkheid om berichten vanzelf te laten verdwijnen. In augustus kwam daar ook een functie bij om foto's en video's na het bekijken te laten verdwijnen. Nu gaat WhatsApp dus nog een stap verder.

Standaardoptie

Tot nu toe moesten gebruikers namelijk per chat aangeven of ze de berichten wilden laten verdwijnen. Voortaan wordt het mogelijk om verdwijnende berichten als standaardoptie aan te vinken. Daarnaast kan je ook kiezen uit verschillende termijnen: 24 uur, 7 dagen of 90 dagen. Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden alle nieuwe privéchats die jij of een andere persoon begint, ingesteld om na de geselecteerde duur te verdwijnen.

Voor bepaalde chats kan je dan overigens nog steeds opteren om de berichten toch te bewaren. Voor groepschats is die keuze aan de persoon die de chat heeft aangemaakt.

Volgens WhatsApp is de nieuwe functie optioneel en heeft ze geen impact op reeds bestaande berichten. Als je ervoor kiest om over te stappen op standaard verdwijnende chatberichten, wordt er in je chats een bericht weergegeven om anderen te laten weten dat je deze instelling als standaard hebt gekozen. Dat moet duidelijk maken dat het wissen van berichten niet persoonlijk bedoeld is.

Zo stel je een standaardtimer voor je berichten in Op Android-telefoons en iPhones: ga naar de instellingen van WhatsApp, tik achtereenvolgens op Account, Privacy, Standaardtimer voor berichten en selecteer een duur. Mocht de functie nog niet zichtbaar zijn, probeer het dan later nog eens. Het kan enkele dagen duren voordat WhatsApp de feature wereldwijd heeft uitgerold.

