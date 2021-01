In een update van het privacybeleid van WhatsApp staat dat data van de populaire berichten-app na 8 februari automatisch gedeeld worden met Facebook. De aanpassing geldt echter niet voor de EU, waar de socialemediagigant zich neer lijkt te leggen bij de eisen van de Europese waakhond.

Gebruikers van WhatsApp ontvangen sinds woensdag een notificatie die hen informeert over een update in het privacybeleid van de dienst. Het bericht maakt melding van diverse grote aanpassingen. Ze hebben betrekking op het verwerken van gebruikersdata en op de manier waarop bedrijven Facebook-diensten kunnen gebruiken om hun WhatsApp-chats op te slaan en te beheren.

Buiten Europa gaat WhatsApp bovendien een samenwerking aan met Facebook om 'de producten van dit platform beter in WhatsApp te kunnen integreren'. Facebook is sinds 2014 het moederbedrijf van WhatsApp.

Toestemmen, of geen WhatsApp meer

De veranderingen gaan op 8 februari in. WhatsApp-gebruikers kunnen alleen gebruik blijven maken van de app als ze akkoord gaan met de update. In Europa blijven de gevolgen van de aanpassing vooralsnog beperkt. 'Op dit moment gebruikt Facebook je WhatsApp-accountgegevens niet om je ervaring op Facebook-producten te verbeteren of om je een relevantere advertentie-ervaring op Facebook te bieden', valt bijvoorbeeld te lezen in het vernieuwde privacybeleid voor België.

Maar elders ter wereld zullen binnenkort onder meer de volgende zaken kunnen worden gedeeld met Facebook: iemands telefoonnummer, informatie over interacties, gegevens over het toestel, het IP-adres en 'andere informatie die is verzameld op basis van toestemming'.

In de aangepaste gebruikersovereenkomst voor regio's buiten Europa stelt Facebook dat de gedeelde data aangewend worden om 'te begrijpen hoe de diensten worden gebruikt', 'andere services te verbeteren', 'suggesties aan te reiken', 'features en content te personaliseren', en 'relevante informatie en advertenties te tonen op de verschillende platformen van Facebook'.

