De Belg streamt meer en gebruikt minder de vaste lijn. Maar ook moderne diensten als WhatsApp en Messenger worden iets minder gebruikt dan vorig jaar.

Uit de jaarlijkse bevraging van telecomregulator BIPT bij 5.000 mensen blijkt dat 40 procent van de respondenten gebruik maakt van streaming, televisie via internet, ten opzichte van 35 procent vorig jaar. Ook betaalzenders of video on demand groeit van 32 procent in 2020 naar 40 procent dit jaar. Het gebruik van de vaste lijn daalt van 53 naar 46 procent. Mobiele telefonie (93 procent), vast internet (91 procent) en digitale tv (81 procent) blijven stabiel.

Het opmerkelijkste cijfer uit het onderzoek is dat de populaire berichtendiensten afnemen in populariteit. Zo'n 55,4 procent geeft aan om telefonie via internet te gebruiken, daaronder vallen ook berichtenapps. Maar de populairste twee worden minder gebruikt. Van die 55,4 procent gebruikt 83 procent WhatsApp, waar dit vorig jaar nog 94 procent was. Messenger zakt van 77 naar 72 procent. Een verklaring voor die daling wordt niet gegeven. Maar gezien het aandeel van telefonie via het internet stabiel blijft, kan het zijn dat andere diensten populairder worden.

Veertig procent had probleem met operator

Voor de klassieke operatoren stelt het BIPT vast dat naast prijs, gewoontes en inhoud ook de reputatie van een operator steeds vaker een rol speelt. In 2019 was dat voor 21 procent belangrijk, vandaag is dat 24 procent.

De algemene tevredenheid rond telefonie en vast internet is stabiel. Voor mobiele telefonie stijgt dat licht van 3,3 naar 3,5 op 5. Het aantal mensen dat het afgelopen jaar geen problemen had met hun operator ligt op zestig procent, vijf procent beter dan een jaar geleden.

Tot slot merkt het BIPT ook op dat de consumenten die de vergelijkingstool van de regulator kennen daar doorgaans tevreden van zijn (3,4 op 5). En dat veel consumenten nog niet op de hoogte zijn van hun rechten, zoals het gratis kunnen behouden van hun mailadres gedurende 18 maanden, hoe lang hun contract loopt of wat de werkelijke snelheid van hun verbinding is. Tegelijk weten de meesten wel dat ze hun vast en mobiel nummer bij een overstap kunnen behouden.

