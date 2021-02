Het aantal gebruikers van WhatsApp lijkt na twaalf jaar niet meer echt te groeien. De chatapp kondigde op Twitter aan 'meer dan twee miljard gebruikers per maand' te hebben - terwijl het bedrijf een jaar geleden zei dat het de mijlpaal van twee miljard gepasseerd was.

De twee miljard gebruikers sturen samen zo'n honderd miljard berichten per dag. Dat komt uit op een gemiddelde van zo'n vijftig berichten per persoon, per dag. Ook worden er elke dag meer dan één miljard telefoontjes via de app gepleegd.

Vrijwel verzadigd

Volgens techsite Tweakers zou een mogelijke verklaring voor de uitgebleven groei kunnen zijn dat de grootste markten intussen vrijwel verzadigd zijn: in Nederland heeft 95 procent van de mensen met een smartphone de app geïnstalleerd. Voor België zijn geen actuele cijfers bekend.

