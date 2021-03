De apps WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger zijn vrijdag in verschillende landen korte tijd uitgevallen even na 18 uur.

Op de website Downreport, die storingen monitort, waren er meldingen van tienduizenden gebruikers.

Rond 19.10 uur leken de apps weer te functioneren. Facebook treedt niet in detail over de oorzaak van de storing, maar bevestigt dat alle problemen zijn opgelost. 'Eerder vandaag zorgde een technisch probleem ervoor dat mensen moeite hadden om toegang te krijgen tot sommige Facebook-diensten. We hebben dit probleem voor iedereen opgelost en bieden onze excuses aan voor het ongemak', laat een woordvoerster per e-mail weten. Ook Facebook Gaming, de divisie voor videospellen van het socialmediaconcern, meldde via Twitter dat er een aantal problemen speelde met het streamen van games.

Op de website Downreport, die storingen monitort, waren er meldingen van tienduizenden gebruikers. Rond 19.10 uur leken de apps weer te functioneren. Facebook treedt niet in detail over de oorzaak van de storing, maar bevestigt dat alle problemen zijn opgelost. 'Eerder vandaag zorgde een technisch probleem ervoor dat mensen moeite hadden om toegang te krijgen tot sommige Facebook-diensten. We hebben dit probleem voor iedereen opgelost en bieden onze excuses aan voor het ongemak', laat een woordvoerster per e-mail weten. Ook Facebook Gaming, de divisie voor videospellen van het socialmediaconcern, meldde via Twitter dat er een aantal problemen speelde met het streamen van games.