WhatsApp laat gebruikers voortaan foto's versturen die slechts eenmaal bekeken kunnen worden door de ontvangers. Die optie kan nuttig zijn voor het delen van vertrouwelijke informatie zoals wifiwachtwoorden, verklaarde de chatdienst. De functie was al even aangekondigd, maar wordt nu dus gelanceerd.

De afzender zal telkens opnieuw de optie moeten aanvinken. De foto's kunnen dan door de ontvanger niet voor een tweede keer worden geopend en ook niet worden doorgestuurd of opgeslagen. De gebruiker kan wel een screenshot maken.

Als een foto niet binnen de twee weken wordt geopend, dan verdwijnt die automatisch. In welke landen de nieuwe functie in eerste instantie wordt uitgerold, is niet bekend.

Niet nieuw

Verdwijnende afbeeldingen zijn al langer mogelijk bij onder meer Snapchat, maar ook Signal biedt al langer de mogelijkheid om chatberichten (en mediabestanden) na een bepaalde tijd te laten verdwijnen. De nieuwe functie lijkt op dat vlak vooral een inhaalbeweging op de concurrentie.

WhatsApp kwam de afgelopen maanden in opspraak, nadat privacywatchers waarschuwden dat de nieuwe gebruiksvoorwaarden de weg vrijmaakten voor meer gegevensuitwisselingen met zusterbedrijf Facebook. WhatsApp ontkent dit ten stelligste.

De afzender zal telkens opnieuw de optie moeten aanvinken. De foto's kunnen dan door de ontvanger niet voor een tweede keer worden geopend en ook niet worden doorgestuurd of opgeslagen. De gebruiker kan wel een screenshot maken. Als een foto niet binnen de twee weken wordt geopend, dan verdwijnt die automatisch. In welke landen de nieuwe functie in eerste instantie wordt uitgerold, is niet bekend.Verdwijnende afbeeldingen zijn al langer mogelijk bij onder meer Snapchat, maar ook Signal biedt al langer de mogelijkheid om chatberichten (en mediabestanden) na een bepaalde tijd te laten verdwijnen. De nieuwe functie lijkt op dat vlak vooral een inhaalbeweging op de concurrentie.WhatsApp kwam de afgelopen maanden in opspraak, nadat privacywatchers waarschuwden dat de nieuwe gebruiksvoorwaarden de weg vrijmaakten voor meer gegevensuitwisselingen met zusterbedrijf Facebook. WhatsApp ontkent dit ten stelligste.