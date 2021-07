Messagingdienst WhatsApp test een functie om de app op meerdere apparaten tegelijk te kunnen gebruiken. De verplichte actieve verbinding met een smartphone gaat op de schop.

Tot op vandaag is de WhatsApp-app sowieso gelinkt aan een telefoonnummer. Ja, er zijn wel desktop- en webversies van WhatsApp, maar zonder koppeling met een smartphone komt er geen bericht meer door. Batterij van je gsm plat? Dan kan je dus geen WhatsApp-berichten meer ontvangen of versturen. WhatsApp gebruiken op meerdere toestellen tegelijk - tablet en smartphone bijvoorbeeld - is nu ook niet mogelijk.

Dat moet jarenlang zowat de meest gehoorde klacht over WhatsApp geweest zijn. Jarenlang leek WhatsApp die kritiek ook volledig naast zich neer te leggen, maar daar komt nu verandering in. Het feit dat de concurrentie wél meerdere toestellen toe laat zal daar ongetwijfeld toe bijgedragen hebben. Signal bijvoorbeeld heeft wel degelijk een initiële koppeling met een gsm-nummer nodig om de account op te zetten, maar nadien kan de app wel op meerdere devices gebruikt worden.

Eerste beperkte test

In een blogpost kondigt WhatsApp-eigenaar Facebook aan dat hier nu verandering in komt. De achterliggende architectuur van de app wordt hertekend en er start een beperkte bètatest die toelaat om WhatsApp te gebruiken op je smartphone én maximaal vier andere apparaten - zelfs wanneer de batterij van je telefoon leeg is. Dat kan omdat elk apparaat dan onafhankelijk verbinding maakt met WhatsApp en niet langer langs de dataverbinding van de telefoon passeert. De ontwikkelaars benadrukken in de blogpost dat 'hetzelfde niveau van privacy en veiligheid door end-to-end encryptie behouden blijft'. Gegevens - zoals namen van contactpersonen, chatarchieven, berichten met sterretjes en meer- zouden ook tussen de apparaten netjes synchroniseren.

Volgens Whatsapp wordt er al lang gewerkt aan deze aanpassing, maar is de oefening heel wat minder evident dan het mogelijk lijkt. Tot op vandaag is de smartphone dé identiteitssleutel. In een multi-device omgeving heeft elk apparaat zijn eigen identiteitssleutel. Die security- en privacypuzzel leggen was volgens de ingenieurs lang niet evident. Wie extra apparaten aan WhatsApp wil toevoegen, zal wel nog steeds een QR-code moeten scannen met de telefoon. Daar zal voortaan ook verplicht biometrische verificatie bij horen zoals een vingerafdruk.

Bestaande bètaprogramma

In eerste instantie zal WhatsApp de nieuwe multi-device ervaring uittesten met gebruikers uit het al bestaande bètaprogramma. Na verloop van tijd zal het vernieuwde WhatsApp langzaam maar zeker uitgerold worden over andere groepen van gebruikers. Een timing plakt Facebook daar niet op.

