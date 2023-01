Berichtendienst WhatsApp heeft een functie toegevoegd die het mogelijk moet maken om berichten te blijven sturen op momenten dat een overheid de dienst blokkeert.

WhatsApp krijgt ondersteuning voor proxies. Dat heeft Meta, het moederbedrijf van de berichtendienst aangekondigd. Via die functie moet het mogelijk zijn voor gebruikers om hun eigen servers te draaien en toch via de app te kunnen blijven communiceren op momenten dat de dienst zelf niet werkt. Dat kan dan bijvoorbeeld wanneer een overheid de dienst blokkeert.

'We leggen de macht in de handen van het volk om toegang tot WhatsApp te houden wanneer hun verbinding geblokkeerd of onderbroken wordt', schrijft WhatsApp in een blogpost. Het concept is op zich niet nieuw, en zit al een tijdje in bijvoorbeeld de op privacy gefocuste berichtenapp Signal. Vrijwilligers moeten via het systeem eigen instanties van de dienst op hun servers kunnen draaien om eventuele censuur te omzeilen. Volgens WhatsApp verandert de proxydienst niets aan de eigenlijke versleuteling van de berichten, en zullen ook de hosts van de proxyserver je berichten niet kunnen inkijken.

Het blokkeren van berichtendiensten als Twitter, WhatsApp en anderen gebeurt wereldwijd steeds vaker om straatprotesten of andere vormen van burgerprotest tegen te gaan. Het bekendste recente voorbeeld is te vinden in Iran, waar WhatsApp geblokkeerd werd aan het begin van de betogingen naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini. Burgers protesteren daar al maanden tegen de conservatieve regering.

