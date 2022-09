De volgende versie van WhatsApp krijgt een nieuwe feature met de naam Call Link, waarmee het makkelijker wordt om met één klik een (video)oproep te starten en eraan deel te nemen. Dat liet Meta-topman Mark Zuckerberg zopas persoonlijk weten via een Facebook-bericht.

Een Call Link is wat de naam zelf al zegt: een link voor een audio- of videogesprek die je eenvoudig kan delen met vrienden, familie of collega's. Zij kunnen vervolgens met één klik deelnemen aan de conversatie. De nieuwe functie zal later deze week beschikbaar zijn in WhatsApp en gaat schuil achter het tabblad Oproepen.

WhatsApp is deze week ook gestart met het testen van groepsvideogesprekken voor maximaal 32 personen. Wanneer die functie voor iedereen beschikbaar komt, is nog niet bekend.

