Gebruikers van WhatsApp kunnen voortaan zowel op iOS als Android een donkere modus activeren.

De functie werd al enkele maanden getest in bèta, maar wordt nu naar alle gebruikers uitgerold. Via de instellingen van de app kan je de functie bij 'chats' activeren. Wie op Android 10 zit en daar Donkere modus systeembreed heeft geactiveerd, ontvangt de nieuwe functie automatisch.

Donkere modus zorgt ervoor dat een app zo donker mogelijk wordt weergegeven. Dat is voor sommigen aangenamer aan de ogen; zeker wanneer je je smartphone in het donker gebruikt, kan het fel witte licht storend zijn. Ook zou de Donkere modus wat minder energie verbruiken, waardoor de accu van de smartphone een fractie langer meegaat.

Facebook, het moederbedrijf van Whatsapp, zegt dat het niet alleen de achtergrondverlichting dimt, maar ook het display van de telefoon een tandje terugschroeft. Zo worden witte letters (op een zwarte of donkergrijze achtergrond) iets minder wit getoond, waardoor het contrastverschil afneemt.

In principe is de nieuwe modus voor iedereen met de recentste versie van WhatsApp beschikbaar. Al merken we in praktijk dat ze nog niet wereldwijd is gedistribueerd. Mogelijk duurt het nog enkele dagen voor de functie ook naar niet-Engelstalige versies van de app overwaait.

