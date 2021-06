Facebook gaat een reeks winkelfuncties uitrollen in zijn verschillende apps. Facebook, Instagram en WhatsApp krijgen nieuwe mogelijkheden om geld te spenderen.

Mark Zuckerberg, baas van Facebook, heeft vier nieuwe functies aangekondigd die gebruikers moeten toelaten om te shoppen via de verschillende apps van de techgigant. Shops op WhatsApp is daarvan misschien de meest in het oog springende. Die zal gebruikers toelaten om met een winkel te chatten voordat ze er iets kopen. De functie is voorlopig alleen in de VS beschikbaar.

Er komt ook een Shops-functie naar Marketplace, het handelplatform van Facebook. Daarmee kunnen handelaars een online winkel opzetten op Facebook, met een checkout via het sociale medium. Die winkel moet meteen ook op Facebook, Instagram en WhatsApp werken, aldus Zuckerberg. Deze functie moet ook naar Europa komen.

Instagram krijgt Visual Search, waarmee je producten kunt zoeken op basis van beelden, en tot slot is er nog Shop Ads, iets wat vooral klinkt als een nog meer gepersonaliseerd advertentie-algoritme.

Mark Zuckerberg, baas van Facebook, heeft vier nieuwe functies aangekondigd die gebruikers moeten toelaten om te shoppen via de verschillende apps van de techgigant. Shops op WhatsApp is daarvan misschien de meest in het oog springende. Die zal gebruikers toelaten om met een winkel te chatten voordat ze er iets kopen. De functie is voorlopig alleen in de VS beschikbaar.Er komt ook een Shops-functie naar Marketplace, het handelplatform van Facebook. Daarmee kunnen handelaars een online winkel opzetten op Facebook, met een checkout via het sociale medium. Die winkel moet meteen ook op Facebook, Instagram en WhatsApp werken, aldus Zuckerberg. Deze functie moet ook naar Europa komen.Instagram krijgt Visual Search, waarmee je producten kunt zoeken op basis van beelden, en tot slot is er nog Shop Ads, iets wat vooral klinkt als een nog meer gepersonaliseerd advertentie-algoritme.