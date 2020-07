De nieuwste versie van WhatsApp biedt enkele interessante nieuwigheden, waaronder om functie om contacten toe te voegen door simpelweg een QR-code te scannen.

Nieuwe contactpersonen toevoegen aan het adresboek van WhatsApp was tot nu toe soms een heel gehannes. Nog te vaak kwam het neer op het old school overtikken van iemands mobiele telefoonnummer. De nieuwste versie van de chatapp brengt daar verandering in. Voortaan kan een nieuwe contactpersoon met een druk op de knop een QR-code met zijn gegevens oproepen. Om hem of haar aan het WhatsApp-adresboek toe te voegen, volstaat het om die code even te scannen met de smartphonecamera.

Verbeterde groepsvideogesprekken

De mobiele versie van WhatsApp beschikte al langer over een donkere modus. Op zijn blog laat de chatdienst weten dat deze functie binnenkort ook beschikbaar zal zijn in de desktopversie van WhatsApp voor Windows en macOS.

Verder kondigt WhatsApp verbeteringen aan voor groepsvideogesprekken, zoals een nieuwe knop in groepschats om snel een videobabbel te starten en een functie om een deelnemer schermvullend weer te geven. Nieuwe geanimeerde stickerpakketten maken het plaatje compleet.

De nieuwigheden zijn nog niet onmiddellijk bij iedereen beschikbaar, maar worden volgens WhatsApp de komende weken geleidelijk aan uitgerold.

Nieuwe contactpersonen toevoegen aan het adresboek van WhatsApp was tot nu toe soms een heel gehannes. Nog te vaak kwam het neer op het old school overtikken van iemands mobiele telefoonnummer. De nieuwste versie van de chatapp brengt daar verandering in. Voortaan kan een nieuwe contactpersoon met een druk op de knop een QR-code met zijn gegevens oproepen. Om hem of haar aan het WhatsApp-adresboek toe te voegen, volstaat het om die code even te scannen met de smartphonecamera.Verbeterde groepsvideogesprekkenDe mobiele versie van WhatsApp beschikte al langer over een donkere modus. Op zijn blog laat de chatdienst weten dat deze functie binnenkort ook beschikbaar zal zijn in de desktopversie van WhatsApp voor Windows en macOS.Verder kondigt WhatsApp verbeteringen aan voor groepsvideogesprekken, zoals een nieuwe knop in groepschats om snel een videobabbel te starten en een functie om een deelnemer schermvullend weer te geven. Nieuwe geanimeerde stickerpakketten maken het plaatje compleet.De nieuwigheden zijn nog niet onmiddellijk bij iedereen beschikbaar, maar worden volgens WhatsApp de komende weken geleidelijk aan uitgerold.