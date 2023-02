Meta heeft diverse nieuwe statusupdates toegevoegd aan zijn populaire berichtendienst WhatsApp. Een status is een manier om kortstondige updates te delen. Ze verdwijnen na 24 uur en kunnen onder meer ook foto's, video's en GIF-animaties bevatten.

Wellicht is niet elke status die je deelt altijd geschikt voor al je contacten. WhatsApp geeft je daarom de flexibiliteit om je privacy-instellingen voortaan per status bij te werken. Zo kun je elke keer kiezen wie je status kan zien. Je meest recente publiekselectie wordt opgeslagen en gebruikt als standaard voor je volgende status.

Spraakstatus

Meta voegt ook een functie toe om spraakberichten (van maximaal een halve minuut) op te nemen en te delen via een WhatsApp-status. Eveneens nieuw zijn statusreacties, een snelle en eenvoudige manier om te reageren op de updates van vrienden en goede contacten. Om te reageren volstaat het om op een status 'omhoog te vegen' en op een van de acht emoji te tikken.

Voorts is er de nieuwe statusprofielring die wordt weergegeven rond de profielfoto van een contact zodra diegene een statusupdate deelt. De ring is zichtbaar in de chatlijsten, in lijsten met groepsdeelnemers en in de contactgegevens. Tot slot toont WhatsApp, wanneer je een link in je status plaatst, voortaan meteen een visuele preview van een website - net zoals gewend bent wanneer je een gewoon WhatsApp-bericht verstuurt.

Veilig versleuteld

Net zoals bij persoonlijke chats en gesprekken wordt de WhatsApp-status beschermd door end-to-end-versleuteling. De updates worden 'in de loop van de komende weken' uitgerold en wereldwijd beschikbaar gemaakt.

