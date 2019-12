Vanaf morgen werkt instantmessagingdienst WhatsApp niet meer op Windows phones. Ook op oudere versies van Android en iOS zal je binnenkort niet meer kunnen whatsappen.

WhatsApp, het populaire berichtenplatform van Facebook, heeft aangekondigd dat het ondersteuning stopzet voor enkele oudere telefoons. Vanaf 1 januari is de app niet meer bruikbaar op Windows phones, zo zegt het bedrijf in zijn eigen FAQ. Vanaf 1 februari is de app ook niet meer bruikbaar op Android 2.3.7 of ouder, en op iOS 8 of ouder.

Het zal niet mogelijk zijn om je berichtengeschiedenis rechtstreeks over te zetten naar een ander platform, maar WhatsApp bidet wel de mogelijkheid om je berichtengeschiedenis te exporteren als een e-mailbijlage.