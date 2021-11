WhatsApp rolt momenteel een nieuwe functie uit die het mogelijk maakt om de berichtendienst op maximaal vier verschillende toestellen te gebruiken, zonder dat die in verbinding hoeven te staan met je smartphone.

De zogeheten multi-device-ondersteuning zit zowel in de iOS-versie als in de Android-uitvoering van WhatsApp. Het gaat nog om een test van de nieuwe feature, maar in principe kan iedereen deelnemen aan die bèta. Hou er wel rekening mee dat het wellicht nog enkele dagen kan duren voordat multi-device-ondersteuning voor iedereen beschikbaar is.

Enkele beperkingen

Android-gebruikers activeren het snufje via de menuknop (drie puntjes) rechts bovenaan, gevolgd door een klik op Gekoppelde apparaten. Heb je een iPhone, ga dan naar Instellingen, Gekoppelde apparaten. Doorloop vervolgens de paar stappen die nodig zijn om deel te nemen aan het bèta-programma, en selecteer tot slot de apparaten die je aan je WhatsApp-account wil linken.

Na de koppeling kan je WhatsApp op vier extra toestellen gebruiken via de webversie van de dienst, de WhatsApp Desktop-app (voor Windows of macOS) of via de Facebook Portal - al is dat gadget bij ons nog niet verkrijgbaar. Hiervoor is zoals gezegd geen connectie met je smartphone meer vereist. Mocht je je gsm twee weken niet gebruiken, bijvoorbeeld door verlies of diefstal, dan worden de gelinkte devices veiligheidshalve weer losgekoppeld.

Er zijn wel enkele beperkingen. Zo is het (via de extra apparaten) niet mogelijk om berichten te sturen naar of te bellen met mensen die nog een oudere versie van WhatsApp op hun telefoon hebben staan. En omdat de functie nog in bèta verkeert, zijn de kwaliteit en de prestaties ervan wellicht nog niet altijd optimaal.

