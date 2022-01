Moxie Marlinspike, de oprichter van Signal, treedt af als hoofd van de berichtenapp. De organisatie zoekt een opvolger, maar voorlopig wordt zijn plaats ingenomen door Brian Acton.

Marlinspike werkte bijna tien jaar aan Signal. In een blogpost legt hij uit dat tot vier jaar geleden, hij quasi de enige was die er voltijds mee bezig was en bijgevolg voor elke storing of incident beschikbaar moest zijn. Vandaag wordt die taak gedragen door een team van dertig mensen en ziet hij een mogelijkheid om een stap terug te zetten. Marlinspike blijft wel in de raad van bestuur.

Signal zelf gaat nu op zoek naar een nieuwe CEO, maar in afwachting daarvan wordt hij ad interim opgevolgd door Brian Acton. Acton is de medeoprichter van concurrent WhatsApp, dat enkele jaren terug werd verkocht aan Facebook. Acton verhuisde aanvankelijk mee, maar verliet het bedrijf na een meningsverschil met de top van Facebook.

