WhatsApp heeft de functie voor (video)bellen nu ook in de computerversie van zijn app geïmplementeerd. Momenteel kan je via een pc of Mac alleen nog een-op-eengesprekken voeren, maar in de toekomst moet er ook een optie voor groepsgesprekken komen.

De desktopapp van WhatsApp is sinds een jaar of vijf beschikbaar voor zowel Windows als macOS. Sinds december voerde de populaire chattoepassing van Facebook al tests uit met videobellen, maar sinds donderdag is de functie voor iedereen beschikbaar: helemaal bovenin de interface verschijnen voortaan twee nieuwe icoontjes, een camera en een telefoontje. Een muisklik erop volstaat om een gesprek op te zetten.

Veilig versleuteld

WhatsApp heeft nog niets losgelaten over de populariteit van (video)bellen via de app, maar stelt op zijn bedrijfsblog wel 1,4 miljard spraak- en video-oproepen te hebben verwerkt tijdens de jaarwisseling, een piekmoment. Net als de tekstberichten zijn de gesprekken via WhatsApp end-to-end versleuteld, zegt het bedrijf.

'Met een groter scherm voor video-oproepen kun je makkelijker met collega's samenwerken, familie beter in beeld zien en heb je je handen vrij om je door een ruimte te bewegen terwijl je praat', klinkt het verder. Het 'desktop-bellen' werkt volgens WhatsApp 'naadloos' voor zowel staand als liggend beeld. Het venster op je computerscherm wordt altijd op de voorgrond weergegeven, zodat je de video-oproepen niet kwijtraakt tussen openstaande browsertabbladen of andere vensters.

Er bestaat ook een webversie van WhatsApp, maar die ondersteunt de functie voor videobellen vooralsnog niet.

