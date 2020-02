Michel van der Ven is redacteur bij Data News.

De populaire berichtenapp WhatsApp telt sinds woensdag twee miljard gebruikers. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen op aarde. WhatsApp bereikte in februari 2016 de grens van 1 miljard gebruikers.

WhatsApp is in 2009 opgestart door Brian Acton en Jan Koum. Zij hadden een gloednieuwe iPhone gekocht en bedachten dat mensen wel een app konden gebruiken om elkaar berichten te sturen. Apple zelf leverde alleen Berichten mee, een toepassing om sms'jes, mms-berichten en zogeheten iMessages te versturen (een dienst van Apple zelf).

Voordat het duo met WhatsApp begon, hadden Acton en Koum bij Facebook gesolliciteerd, maar daar werden ze afgewezen voor een baan.

In 2014, vijf jaar later, kregen ze genoegdoening. Facebook kocht WhatsApp voor ongeveer 19 miljard dollar. Toen waren er overigens nog 'maar' 450 miljoen gebruikers.

