De bestanden die je via WhatsApp verstuurt, mogen binnenkort wellicht een pak groter zijn. Volgens website WABetaInfo voert de berichtendienst momenteel namelijk tests uit met bestandsgroottes tot 2 GB.

WhatsApp laat gebruikers al sinds 2017 foto's, video's of andere bestanden meesturen met hun tekstboodschappen. Maar aan de maximale bestandsgrootte van 100 megabyte is sindsdien niets veranderd. Tot nu toe dus, zo lijkt het.

WABetaInfo beschikt over iOS-schermafbeeldingen waaruit blijkt dat er in Argentinië sinds enkele dagen getest wordt met bestandsgroottes tot 2 gigabyte.

End-to-end-versleuteling

De grotere limiet kan met name van pas komen bij het versturen van langere filmpjes of van video's in weinig tot niet gecomprimeerde formaten. Die zouden dan nog steeds veilig verstuurd kunnen worden dankzij de end-to-end-versleuteling van WhatsApp.

Of de nieuwe limitering van bestandsgroottes wereldwijd zal worden uitgerold, is nog niet duidelijk. Wel test WhatsApp nieuwe features wel vaker eerst in een kleine regio, om ze naderhand overal beschikbaar te maken.

