Het wordt voortaan gebruiksvriendelijker om spraakberichten op WhatsApp te maken en beluisteren. De functie krijgt zijn grootste update sinds de start in 2013.

Whatsapp is vooral een chatapp, maar heeft al bijna tien jaar de mogelijkheid om spraakberichten te versturen, dagelijks worden er zo'n zeven miljard verstuurd. Maar die functie was tot nu toe vrij eenvoudig en niet altijd even gebruiksvriendelijk.

Dat verandert in de komende weken. Meta, het bedrijf achter WhatsApp, kondigt enkele nieuwe functies aan. Voor het afspelen kan je voortaan kiezen om dat aan 1,5 of 2 keer de snelheid te doen. De geluidsgolf wordt ook gevisualiseerd.

Deze nieuwigheden zal je in de komende weken op WhatsApp zien. © WhatsApp

Voor het eerst zal je ook een spraakbericht kunnen blijven beluisteren als je met andere apps of andere chatgesprekken bezig bent. Er komt dan een afspeelinterface op je scherm, vergelijkbaar met die wanneer je muziek beluistert. Je kan een bericht ook pauzeren en later verder luisteren waar je bent gestopt.

Ook het opnemen wordt makkelijker: je kan voortaan een opname pauzeren en later weer verdergaan. Ook wordt het mogelijk om je bericht te beluisteren voor je het verstuurt.

