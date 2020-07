WhatsApp weigert justitie in Hongkong nog te helpen. Verzoeken van justitie in de autonome stad om gegevens van gebruikers, worden voorlopig niet in behandeling genomen. WhatsApp, een dochter van Facebook, zegt dat het eerst wil weten wat de gevolgen van de nieuwe veiligheidswet voor mensenrechten zijn.

Hongkong hoort sinds 1997 bij China, maar de inwoners van de voormalige Britse kolonie hadden altijd veel meer vrijheden dan mensen in de rest van het land. Zo kunnen de inwoners gebruikmaken van Google, Twitter en Facebook, die op het vasteland van China geblokkeerd zijn.

Berichtjes bij demonstraties

Dergelijke diensten worden in Hongkong bijgevolg ook gebruikt door demonstranten om met elkaar in contact te blijven. Zo waarschuwen ze elkaar via versleutelde berichtjes waar de politie zich bevindt.

China nam onlangs een wet aan die hoge straffen verbindt aan misdrijven als separatisme, terrorisme en het samenspannen met buitenlandse mogendheden. Critici denken dat de wetgeving bedoeld is om critici van de communistische machthebbers de mond te kunnen snoeren.

