WhatsApp zet limiet op doorsturen van berichten

WhatsApp, de populaire berichtendienst van Facebook, gaat een limiet zetten op hoe vaak een gebruiker hetzelfde bericht mag doorsturen. Door te zorgen dat een persoon hetzelfde bericht maar vijf keer mag versturen, hoopt de dienst om de verspreiding van valse geruchten in te dijken. Tot nu toe kon een gebruiker een bericht twintig keer doorsturen.

De maatregel werd zes maanden geleden al in India uitgerold, nadat valse berichten, die via WhatsApp snel werden verspreid, leidden tot lynchpartijen. "Deze maatregel zal helpen om WhatsApp gefocust te houden op private berichten met naasten", zegt WhatsApp in een mededeling. "We blijven luisteren naar feedback van gebruikers over hun ervaringen, en zullen ook nieuwe manieren blijven zoeken om met virale berichten om te gaan."

In cijfers

Hoewel 'vijf keer doorsturen' erg beperkt klinkt, valt dat in de praktijk wel mee. Een WhatsApp groep kan tot 256 gebruikers bevatten, en een enkele gebruiker kan met een viraal bericht in theorie tot 1.280 anderen bereiken. En die kunnen dat bericht elk ook vijf keer doorsturen.

WhatsApp ziet zich echter genoodzaakt iets te doen, nu het steeds vaker onder vuur komt voor de rol van de dienst, en die van moederbedrijf Facebook, in het verspreiden van propaganda. WhatsApp zou bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld hebben in de verkiezing van Jair Bolsonaro als president van Brazilië.

Op Facebook zelf haalt het bedrijf nu vaak pagina's weg waarvan het vermoedt dat ze valse informatie verspreiden. Op WhatsApp is dat lastiger, vermits de dienst end-to-end encryptie gebruikt: in principe kunnen alleen de verzender en de ontvangers de berichten lezen.