De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gameverslaving voortaan formeel als ziekte erkend. Al speelt het aantal uren dat iemand speelt daar geen rol in.

De erkenning komt niet onverwacht. Gameverslaving werd een jaar geleden al op de lijst gezet als mogelijke nieuwe aandoening en 'gaming disorder' werd in september 2018 al werd vermeld door de organisatie. Nu komt het ook op de International Classification of Diseases (ICD 11).

Videogames zijn vandaag zeer populair en beperken zich niet langer tot kinderen en jongeren. Maar veel spelen maakt niet noodzakelijk een verslaving. Wel omschrijft de WHO het als iemand die niet in staat is om te stoppen, zelfs niet als het andere delen van je leven, zoals school, werk, slaap, relaties... verstoort en dat gedurende minstens twaalf maanden.

Zo'n ICD-lijst wordt niet elk jaar uitgebracht. De laatste revisie (ICD 10) dateert van 2007. De nieuwe ICD 1 lijst komt pas in voege op 1 januari 2022. Ook de burn-out wordt daarin toegevoegd. Tegelijk wordt 'transgenderism' uit de lijst met geestelijke storingen gehaald en geherklasseerd als 'aandoeningen gerelateerd aan seksuele gezondheid'.