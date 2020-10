Na het regeerakkoord zijn ook de ministerposten verdeeld. Voor alle technologie-gerelateerde bevoegdheden kijken we vooral naar Mathieu Michel en Petra De Sutter.

Mathieu Michel (MR), broer van voormalig premier Michel, wordt volgens Belga staatssecretaris voor Digitale Agenda, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy, Telecom en de Regie der Gebouwen. Hij neemt daarmee de fakkel over van Philippe De Backer en Alexander De Croo (Beiden Open VLD).

Mathieu Michel. © Belga

De bevoegdheid rond Proximus, dat voor de helft in handen is van de overheid, ligt bij de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. Die functie wordt ingevuld door Petra De Sutter (Groen). Ze volgt daarbij François Bellot (MR) op.

Petra De Sutter © IsoPix

Het stopt weliswaar niet bij deze drie. Zo staat er ook heel wat informatisering voor Justitie op de planning, een bevoegdheid van Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Het Center voor Cybersecurity (CCB) valt onder premier De Croo. Ook Georges Gilkinet (Ecolo) zal als minister van mobiliteit ook verantwoordelijk voor de transitie naar elektrische wagens en de regels rond mobility-as-a-service. Dat elektrische wagens ook kunnen worden ingezet in een flexibel elektriciteitsnet, komt dan weer in het domein van energieminister Tinne Van der Straeten (Groen). Thomas Dermine (PS) is als staatssecretaris onder meer verantwoordelijk voor Wetenschapsbeleid en het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen.

Het regeerakkoord bevat flink wat ambitie op vlak van digitalisering en technologie. Zo komt er een extra belasting voor bedrijven als Google, Facebook en Amazon, worden verschillende overheidsprocedures digitaal en wordt er verder gewerkt aan het inzetten van big data en beschikbaar stellen van open data.

Het volledige overzicht van alle tech-gerelateerde plannen kan je hier nalezen. De verdeling van alle minsterposten kan je lezen bij onze collega's van Knack.

Update 7/10/2020

De bevoegdheid Telecom ligt dan toch bij Mathieu Michel en niet bij Pierre-Yves Dermagne. Onze redactie vroeg de afgelopen dagen herhaaldelijk aan woordvoerders van premier De Croo wie voor Telecom verantwoordelijk werd, maar kreeg geen antwoord. Ook in het Staatsblad wordt de bevoegdheid niet vermeld. Uiteindelijk vernamen we via het BIPT dat Michel die bevoegdheid krijgt. Het artikel is hiervoor aangepast.

