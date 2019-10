Vandaag maakt Data News de drie genomineerden bekend voor CIO of the Year 2019. De redactie koos opnieuw voor drie CIO's die ook de digitale strategie van hun bedrijf ondersteunen of (mee) bepalen.

De redactie van Data News heeft de shortlist vrijgegeven voor de CIO of the Year 2019 verkiezing. Daarmee wil Data News een CIO in de bloemetjes zetten die werk maakt van de digitale transformatie in de organisatie waar hij of zij voor werkt, zonder de operationele IT uit het oog te verliezen. De shortlist van dit jaar illustreert mooi dat die digitale storm woedt in zowat alle sectoren: het bank- en verzekeringswezen (Ethias), de toeristische sector (TUI) en de bouwsector (Renson).

Dit zijn de genomineerden Brigitte Buyle: Chief Information Manager bij Ethias Filip Michiels: Chief Information Manager bij TUI Western Region Koen Van Loo: Chief Information Manager bij Renson Group

Vanaf vandaag kan u ook meteen uw stem uitbrengen op uw favoriete kandidaat via www.datanewscio.be. Op 20 oktober sluiten we de publieke stemming af. De uiteindelijke winnaar zal mee bepaald worden door onze professionele jury en wordt bekend gemaakt op het exclusieve CIO of the Year event op 21 november. CIO's, CDO's en ICT Managers kunnen er gratis bij zijn: inschrijven kan via www.datanewscio.be