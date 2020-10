Vandaag maakt Data News de drie genomineerden bekend voor CIO of the Year 2020. De redactie koos voor drie ervaren CIO's die ook in coronatijden de digitale transformatie van hun organisatie niet uit het oog verliezen.

Door de plotselinge lockdown deze lente, werden heel wat CIO's opnieuw met de neus op de feiten gedrukt: het belang van 'business continuity' in de organisatie en een agile aanpak om waar nodig snel bij te sturen. Maar innovatie en projecten rond digitale transformatie mogen terwijl niet stilvallen, wel integendeel: ze moeten in heel wat gevallen net versneld worden. De redactie van Data News nomineerde voor de verkiezing van CIO of the Year 2020 daarom drie Chief Information Officers die deze taken volgens ons perfect in balans houden: drie CIO's met een stevig mandaat om hun organisatie helemaal naar het digitale tijdperk te trekken.

Dit zijn de genomineerden Dirk Altgassen (Group CIO bij Etex)

Guido Lemeire (CIO bij NMBS/SNCB)

Yves Dupuy (CIO bij Euroclear)

Op www.datanewscio.be stellen we de drie kandidaten uitgebreid aan u voor. Vanaf vandaag kan u ook meteen uw stem uitbrengen op uw favoriete kandidaat. Op 21 oktober sluiten we de publieke stemming af. De uiteindelijke winnaar zal mee bepaald worden door onze professionele jury en wordt bekend gemaakt op het CIO of the Year event. Dat vindt dit jaar helemaal digitaal plaats op 2 december. Professor in neurowetenschappen Steven Poelmans, auteur van het boek Paradoxes of leadership, zorgt alvast voor een erg interessante Leadership Training: wat kunnen leiders leren uit de werking van hun eigen brein? CIO's, CDO's, ICT Managers en alle andere ICT-executives kunnen er gratis bij zijn. Noteer alvast de datum: binnenkort starten we met de inschrijvingen.

Gezocht: innovatieve ICT/Digital-projecten

Naast de CIO of the Year zetten we op die avond ook de meest innovatieve ICT/Digital-projecten in de bloemen. Die innovatie kan zowel op technologisch vlak, als in de aantoonbare toegevoegde waarde voor het bedrijf zitten. Ook kleinere projecten komen zeker in aanmerking. En in een jaar als 2020 zijn we uiteraard extra geïnteresseerd in tools en projecten die specifiek rond covid-19 draaien. Bijvoorbeeld om hybride werken te faciliteren, maar evengoed ook om social distancing te kunnen garanderen of om de veranderende workflows en processen in uw bedrijven op te vangen.Wil u een project indienen? Dat kan nog tot 21 oktober via www.datanewscio.be waar u ook alle voorwaarden en praktische info vindt.

Door de plotselinge lockdown deze lente, werden heel wat CIO's opnieuw met de neus op de feiten gedrukt: het belang van 'business continuity' in de organisatie en een agile aanpak om waar nodig snel bij te sturen. Maar innovatie en projecten rond digitale transformatie mogen terwijl niet stilvallen, wel integendeel: ze moeten in heel wat gevallen net versneld worden. De redactie van Data News nomineerde voor de verkiezing van CIO of the Year 2020 daarom drie Chief Information Officers die deze taken volgens ons perfect in balans houden: drie CIO's met een stevig mandaat om hun organisatie helemaal naar het digitale tijdperk te trekken.Op www.datanewscio.be stellen we de drie kandidaten uitgebreid aan u voor. Vanaf vandaag kan u ook meteen uw stem uitbrengen op uw favoriete kandidaat. Op 21 oktober sluiten we de publieke stemming af. De uiteindelijke winnaar zal mee bepaald worden door onze professionele jury en wordt bekend gemaakt op het CIO of the Year event. Dat vindt dit jaar helemaal digitaal plaats op 2 december. Professor in neurowetenschappen Steven Poelmans, auteur van het boek Paradoxes of leadership, zorgt alvast voor een erg interessante Leadership Training: wat kunnen leiders leren uit de werking van hun eigen brein? CIO's, CDO's, ICT Managers en alle andere ICT-executives kunnen er gratis bij zijn. Noteer alvast de datum: binnenkort starten we met de inschrijvingen.Naast de CIO of the Year zetten we op die avond ook de meest innovatieve ICT/Digital-projecten in de bloemen. Die innovatie kan zowel op technologisch vlak, als in de aantoonbare toegevoegde waarde voor het bedrijf zitten. Ook kleinere projecten komen zeker in aanmerking. En in een jaar als 2020 zijn we uiteraard extra geïnteresseerd in tools en projecten die specifiek rond covid-19 draaien. Bijvoorbeeld om hybride werken te faciliteren, maar evengoed ook om social distancing te kunnen garanderen of om de veranderende workflows en processen in uw bedrijven op te vangen.Wil u een project indienen? Dat kan nog tot 21 oktober via www.datanewscio.be waar u ook alle voorwaarden en praktische info vindt.