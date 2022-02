Vandaag, dinsdag 22 februari, maakt de redactie van Data News om 12 uur bekend wie zich een jaar lang ICT Woman en Young ICT Lady of the Year mogen noemen.

Normaal had het jaarlijkse She Goes ICT evenement plaats moeten vinden op 22 februari in het Kasteel van Terblock. Omdat Data News en Roularta jullie enkel in de best mogelijke omstandigheden willen ontvangen, en netwerking zo goed mogelijk willen faciliteren, werd beslist om het evenement uit te stellen tot 26 april. Op die dag ontvangen we u graag in het prestigieuze Kasteel van Terblock in Overijse, in het gezelschap van alle genomineerde Young ICT Ladies en ICT Women. Wij zorgen voor een uitstekend programma, mooie omkadering én volop mogelijkheden om te netwerken.

Maar omdat alle stemmen ondertussen geteld zijn, de presentaties van de top-3 ICT Women en de top-5 Young ICT Ladies achter de rug zijn, en de professionele jury haar keuze gemaakt heeft, willen we u niet laten wachten tot de 26ste april. Dus maken we de winnaars graag straks om 12 uur, bekend via onze website en nieuwsbrief. Je ontdekt het in de videostream in dit artikel;

Ontmoet de genomineerden en winnaressen op 26 april Op 26 april bent u welkom op het She Goes ICT evenement. We leggen momenteel de laatste hand aan het programma, maar u kan er vanop aan dat het een avond vol interessante inzichten wordt over en door topvrouwen in technologie. We leggen de nadruk op gerichte netwerking over de verschillende topics die tijdens de presentaties aan bod komen. En uiteraard zorgen we voor een fantastische omkadering. Registreren kan vanaf nu via www.shegoesict.be

